Сирийские военные сбили два беспилотника боевиков в Латакии

19 октября 2019 00:27 (UTC+04:00)

Сирийские военные уничтожили в населенном пункте Кбана провинции Латакия два беспилотных летательных аппарата, которые были запущены боевиками. Об этом сообщил в ходе брифинга в пятницу руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В районе населенного пункта Кбана провинции Латакия подразделениями вооруженных сил САР сбиты два беспилотных летательных аппарата, запущенных боевиками в юго-западном направлении", - рассказал генерал.

Бакин отметил, что на территории идлибской зоны деэскалации продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований. Зафиксированы обстрелы 15 населенных пунктов в провинциях Латакия, Идлиб и Хама.

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