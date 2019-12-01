Пилот "Мерседеса" Хэмилтон одержал победу в Гран-при Абу-Даби "Формулы-1"

Британский гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем последнего, 21-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Второе место занял голландец Макс Ферстаппен ("Ред Булл"), третье - монегаск Шарль Леклер ("Феррари"). Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят финишировал девятым.

Финский пилот "Альфа Ромео" Кими Райкконен провел 312-ю гонку в "Формуле-1" и вышел на единоличное второе место в истории гоночной серии по числу проведенных этапов (занимающий третье место испанец Фернандо Алонсо провел 311 гонок). Лидирует бразилец Рубенс Баррикелло, который провел 322 заезда.

В течение первых 17 кругов пилоты не могли использовать систему DRS (открытие заднего антикрыла) из-за технической проблемы. Технический делегат Международной автомобильной федерации (FIA) Джо Бауэр заявил о расхождении данных по топливу в болиде Леклера при проверке перед гонкой с данными команды. После заезда представители "Феррари" встретятся со стюардами и объяснят причину, Леклер может быть дисквалифицирован.

Хэмилтон стал шестикратным чемпионом мира за два этапа до окончания сезона. Вторым в общем зачете стал партнер Хэмилтона по "Мерседесу" финн Валттери Боттас, третьим - Ферстаппен.

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