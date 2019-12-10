В Эр-Рияде пройдет юбилейный саммит аравийских монархий

Юбилейный 40-й саммит Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ - Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия) пройдет во вторник в Эр-Рияде. Эта встреча на высшем уровне станет уже третьей с момента неурегулированного до сих пор дипломатического кризиса между Саудовской Аравией, ОАЭ, Бахрейном и присоединившимся к ним Египтом с одной стороны и Катаром с другой, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как и год назад, главной интригой встречи остается уровень участия Катара. Хозяин саммита саудовский монарх Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд второй раз приглашает на него катарского эмира шейха Тамима бен Хамаду Аль Тани, несмотря на продолжающийся более двух лет кризис между странами. Но пока не известно, принял ли последний приглашение. В 2018 году на проходившую также в Эр-Рияде 9 декабря 39-ю встречу в верхах он не поехал, отправив вместо себя госминистра по иностранным делам Султана бен Саада аль-Мурайхи, который, как сообщало накануне Катарское информационное агентство (QNA), возглавил делегацию страны на прошедшей в понедельник в столице королевства подготовительной сессии глав МИД.

Сам эмир, как ожидалось, задержится в Руанде, визиту в которую он посвятил весь минувший день. Однако вечером QNA сообщило, что глава государства завершил поездку и отбыл из столицы африканской страны - Кигали.

Лидеры ССАГПЗ планируют обсудить вопросы расширения сотрудничества и интеграции в политической, оборонной, социальной и экономической областях, ситуацию в зоне Персидского залива после атак на танкеры и саудовские нефтяные объекты, обстановку в Сирии, Йемене, Ливии, Ираке, палестинский вопрос, а также угрозы со стороны Ирана и влияние происходящих в регионе событий на безопасность и стабильности аравийский монархий.

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