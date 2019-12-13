СМИ сообщают, что армия Хафтара продвигается в сторону Триполи

13 декабря 2019 01:18 (UTC+04:00)

Ливийская национальная армия (ЛНА) продвигается в сторону Триполи, контролируемого Правительством национального согласия, после объявления ее командующего Халифы Хафтара о начале решающего штурма, об этом сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на своего корреспондента, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В четверг вечером командующий ЛНА маршал Халифа Хафтар в своем видеообращении объявил о начале решающего сражения и продвижения в центр Триполи для его освобождения. Он призвал тех, кто воюет против ЛНА, оставаться в своих домах, в обмен гарантируя им безопасность.

"Национальная армия продвигается по нескольким направлениям к Триполи", - сообщил корреспондент телеканала.

Журналист также сообщил, что специальные штурмовые отряды ЛНА были доставлены в окрестности Триполи несколько дней назад.

Информационное бюро ЛНА, на которое ссылается канал, заявляет о взятии под контроль училища по подготовке офицеров полиции в районе Салах эд-Дин, расположенном к югу ливийской столицы.

В то же время командиры отрядов подконтрольных заседающему в Триполи правительству национального согласия Ливии, по данным аль-Арабии, заявляют о том, что "оперативная обстановка в Триполи находится под контролем".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Хафтар объявил о начале решающего сражения в Триполи
Арабские страны 12 декабря 23:02
Парламент Ливии попросил ООН не признавать меморандум с Турцией
В мире 12 декабря 20:41
В США выразили готовность работать с Россией по урегулированию в Ливии
США 11 декабря 20:35
Турция может отправить в Ливию военный контингент-Эрдоган
В мире 10 декабря 16:12
В Триполи 40 человек пострадали в беспорядках
Арабские страны 10 декабря 04:17
Эрдоган заявил о желании обсудить с Путиным по телефону ситуацию в Ливии
Турция 9 декабря 22:55
Лента новостей
Чилийские депутаты не дали ход процессу импичмента президента
Другие страны 01:47
Администрация Эрдогана осудила принятие Сенатом США резолюции о т.н. "геноциде армян"
Турция 00:57
Эльмар Мамедъяров встретился с министром обороны Латвии (ФОТО)
Политика 00:43
США и Китай достигли договоренностей по торговле
США 00:29
"Карабах" сыграл вничью с "Дюделанджем"
Общество 00:15
США провели испытание баллистической ракеты наземного базирования
США 12 декабря 23:50
Ученые впервые выяснили, что происходит в атмосфере Марса
В мире 12 декабря 23:27
Эльмар Мамедъяров встретился с президентом Латвии (ФОТО)
Политика 12 декабря 23:17
Хафтар объявил о начале решающего сражения в Триполи
Арабские страны 12 декабря 23:02