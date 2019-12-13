СМИ сообщают, что армия Хафтара продвигается в сторону Триполи

Ливийская национальная армия (ЛНА) продвигается в сторону Триполи, контролируемого Правительством национального согласия, после объявления ее командующего Халифы Хафтара о начале решающего штурма, об этом сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на своего корреспондента, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В четверг вечером командующий ЛНА маршал Халифа Хафтар в своем видеообращении объявил о начале решающего сражения и продвижения в центр Триполи для его освобождения. Он призвал тех, кто воюет против ЛНА, оставаться в своих домах, в обмен гарантируя им безопасность.

"Национальная армия продвигается по нескольким направлениям к Триполи", - сообщил корреспондент телеканала.

Журналист также сообщил, что специальные штурмовые отряды ЛНА были доставлены в окрестности Триполи несколько дней назад.

Информационное бюро ЛНА, на которое ссылается канал, заявляет о взятии под контроль училища по подготовке офицеров полиции в районе Салах эд-Дин, расположенном к югу ливийской столицы.

В то же время командиры отрядов подконтрольных заседающему в Триполи правительству национального согласия Ливии, по данным аль-Арабии, заявляют о том, что "оперативная обстановка в Триполи находится под контролем".

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