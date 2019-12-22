Сирийская армия отбила атаку боевиков в Идлибе

Сирийская армия отбила атаку сотни боевиков "Хайат Тахрир Аш-Шам", пытавшихся прорваться к населенному пункту Карратин-эль-Кебира провинции Идлиб, сообщил глава Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, около 19:00 террористы пытались напасть на позиции армии Сирии севернее населенного пункта Сукайят при помощи заминированного бронеавтомобиля под управлением смертника. "Шахид-мобиль" был уничтожен правительственными войсками.

При обстреле погибли шесть сирийских военных, еще 13 получили ранения.

Центр по примирению призвал командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

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