Катар выпустил закон о противодействии терроризму

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани выпустил в четверг закон о противодействии терроризму на фоне продолжающейся критики разорвавших отношений с Дохой в 2017 году арабских стран в поддержке эмиратом терроризма. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило Катарское агентство новостей QNA.

По информации официального госагентства, эмир выпустил закон под номером 27 от 2019 года о противодействии терроризму.

Кроме того, в четверг эмир одобрил решение кабинета министров под номером 41 от этого года об исполнении закона по борьбе с отмыванием денег и спонсированием терроризма. Центробанк Катара одобрил новый список к исполнению в связи с законом о борьбе с финансированием терроризма.

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