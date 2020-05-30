В Египте за сутки зафиксировали самое большое число умерших из-за коронавируса

Самое большое число заразившихся новым коронавирусом и умерших из-за него за сутки зафиксировано в Египте в пятницу. Об этом сообщил Минздрав республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

За последние 24 часа выявлены 1 289 случаев инфицирования, общее число заразившихся достигло 22 082. За сутки от осложнений умерли 34 человека. Количество летальных исходов достигло 879.

Выздоровели к настоящему моменту 5 511 человек. В последние две недели в Египте наблюдается стремительный рост числа заболевших. Еще несколько дней назад специалисты предупреждали, что к концу месяца число выявленных случаев заражения преодолеет отметку в 20 тыс.