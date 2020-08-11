В районе границы Ирака и Кувейта произошел взрыв

Взрыв прогремел в районе границы Ирака и Кувейта. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в иракских службах безопасности, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их информации, взрыв произошел в результате атаки боевиков шиитской группировки. Целью нападения стала колонна военной техники США.

Данные о пострадавших и жертвах не приводятся.