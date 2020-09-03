Средства ПВО Сирии отразили ракетную атаку на военный аэродром в провинции Хомс
Сирийские средства противовоздушной обороны отразили ракетную атаку на военный аэродром на востоке провинции Хомс. Об этом сообщило в среду агентство SANA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, удары были нанесены самолетами ВВС Израиля со стороны пограничного района Эт-Танф, где находится американская база.
"Атаке подвергся военный аэродром Т-4, расположенный на востоке провинции Хомс, - заявил агентству SANA источник в командовании ВС республики. - Сирийским средствам ПВО удалось поразить большинство вражеских целей".
По сведениям источника, нанесен только материальный урон, потерь среди личного состава нет.
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