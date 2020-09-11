Средства ПВО Сирии отражают ракетную атаку к востоку от Алеппо

Сирийские силы противовоздушной обороны отражают ракетную атаку в провинции Алеппо.

Об этом проинформировало в пятницу агентство SANA. По его данным, удары наносят израильские ВВС, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В сообщении указывается, что сирийским зенитчикам удалось поразить несколько израильских ракет, прежде чем они достигли наземных объектов.