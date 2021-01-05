Глава МИД Египта посетит саммит стран Персидского залива

Министр иностранных дел Египта Самех Шукри примет участие в саммите стран Персидского залива, который пройдет во вторник. Об этом сообщило агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее источник Reuters в администрации США сообщил, что на полях саммита власти Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта подпишут соглашение о нормализации отношений с Катаром.