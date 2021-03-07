Аравийская коалиция перехватила 10 заминированных беспилотников йеменских мятежников

Арабские страны 7 марта 2021 13:46 (UTC+04:00)
Аравийская коалиция перехватила 10 заминированных беспилотников йеменских мятежников

Возглавляемая Эр-Риядом аравийская коалиция перехватила и уничтожила в воскресенье 10 заминированных беспилотных летательных аппаратов, запущенных мятежниками-хуситами из йеменского движения "Ансар Аллах".

Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление альянса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В частности, как указали в коалиции, за несколько часов расчеты ПВО сбили 10 беспилотников, мишенями которых являлись "гражданские лица и объекты" в Саудовской Аравии. В ее командовании также указали, что "принимают все оперативные меры для защиты мирных жителей и гражданских объектов в соответствии с международным гуманитарным правом".

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