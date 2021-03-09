Саудовская Аравия повысила цены на апрельские поставки нефти для Азии и США

Саудовская Аравия повысила цены на свою нефть с поставкой в апреле для покупателей в Азии и США на фоне решения ОПЕК+ не поднимать добычу большинством стран-участниц, сообщает в понедельник агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, национальная нефтяная компания королевства Saudi Aramco увеличила цену на Arab Light на 40 центов за баррель для азиатского рынка и на $1,4 за баррель для США. Агентство отмечает, что цена для покупателей Arab Light в Азии достигла таким образом высшего показателя с марта 2020 года. Компания также повысила цены на все сорта своей нефти, за исключением Arab Heavy, цена которой осталась неизменной.

Вместе с тем, как информирует Bloomberg, Saudi Aramco снизила цену на нефть для покупателей в Европе.

Саудовская Аравия формирует график поставок на основании заявок потребителей в начале каждого месяца.

Страны ОПЕК+ уже во второй раз в этом году приняли неожиданное для рынка решение - они не стали смягчать требования к сокращению добычи нефти в апреле. Исключением стали Россия и Казахстан, которые смогут нарастить ее на 150 тыс. баррелей в сутки. 4 марта такой вердикт еще до окончания встречи привел к взлету котировок Brent более чем на 4%. Однако, по заверениям Саудовской Аравии, которая решила продлить дополнительную добровольную корректировку добычи в размере 1 млн баррелей в сутки на апрель 2021 года, такое решение не усилит волатильность котировок.