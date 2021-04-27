Министерскую встречу ОПЕК+ перенесли на начало июня

Следующая министерская встреча ОПЕК+ состоится в начале июня, сегодня будет проведено только заседание мониторингового комитета. Об этом сообщил источник ТАСС, передает Trend.

"Да, министерскую встречу перенесли на начало июня. Сегодня будет только мониторинговый комитет", - сказал источник.