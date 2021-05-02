Авиакомпания Flydubai объявила об убытках в размере $194 млн в 2020 году

Эмиратская авиакомпания Flydubai, специализирующаяся на низкобюджетных перевозках, завершила 2020 год с убытками в размере $194 млн. Об этом сообщается в годовом отчете перевозчика, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Выручка авиакомпании за год упала на 52,7% и в 2020 году составила $773 млн по сравнению с $1,6 млрд в 2019 году. Чистая прибыль компании в 2019 году составляла $53,9 млн.

Главными факторами, которые оказали влияние на снижение финансовых показателей компании, Flydubai назвала частичное закрытие границ из-за пандемии COVID-19, а также запрет на полеты самолетов Boeing 737 MAX.

Эксплуатация Boeing 737 MAX прерывалась ранее из-за технических проблем, вызвавших две катастрофы. В Эфиопии 10 марта 2019 года разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. Жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии 29 октября 2018 года стали 189 человек.

Несмотря на рост числа случаев заражения коронавирусом, ОАЭ принимают рейсы из многих стран. Авиасообщение с Россией, приостановленное из-за пандемии, было возобновлено еще в сентябре прошлого года. Для поездки в Дубай россиянам требуется справка об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус со сроком действия не более 72 часа, в Абу-Даби - не более 96 часов. Повторный тест делается по прилете.