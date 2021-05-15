США не собираются замораживать оказание гуманитарной помощи палестинцам

Американская администрация не намерена приостанавливать оказание гуманитарной помощи палестинцам, несмотря на нынешнее резкое обострение напряженности в зоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Нет, гуманитарное содействие будет, конечно, продолжаться", - заявила она, отвечая на вопрос о том, планируют ли США замораживать содействие палестинцам ввиду ракетных обстрелов Израиля из сектора Газа.