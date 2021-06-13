В Саудовской Аравии посещать торговые центры смогут только вакцинированные от коронавируса

Посещение магазинов, торговых центров и других крупных объектов торговли в Саудовской Аравии с 1 августа станет невозможным для лиц, не получивших вакцину от коронавируса. Об этом заявил в воскресенье пресс-секретарь министерства торговли королевства Абдель Рахман аль-Хусейн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Те, кто не прошел вакцинацию от коронавируса, через 48 дней не смогут посещать крупные объекты торговли и продажи товаров. Начиная с 22 зуль-хиджа по хиджре (соответствует 1 августа 2021 года по григорианскому календарю - прим. ТАСС) условием для входа в помещения, где ведется торговля, станет наличие хотя бы одной прививки [от коронавируса]", - приводит слова чиновника местный новостной портал Akhbar Al Saudiya.

Ранее власти Саудовской Аравии сообщили, что с 1 августа наличие прививки от коронавируса станет обязательным при посещении государственных учреждений, а также ряда экономических, общественных, культурных и иных мероприятий в стране.