Премьер Харири заявил, что отказывается от формирования нового правительства Ливана

Арабские страны 15 июля 2021 21:59 (UTC+04:00)
Премьер Харири заявил, что отказывается от формирования нового правительства Ливана

Назначенный премьер-министр Ливана Саад Харири заявил о том, что отказывается от формирования нового правительства страны. С таким заявлением Харири выступил в четверг по итогам встречи с президентом республики Мишелем Ауном, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я провел консультации [с Ауном] по вопросу формирования правительства. В разговоре президент внес коррективы в [предложенный мной] состав кабмина, которые я посчитал весьма существенными <...> Я спросил президента, нужно ли ему дополнительное время для обсуждения вопроса, однако он ответил, что, по всей видимости, мы не договоримся. Потому я отказался от формирования правительства", - приводит слова премьера телеканал Al Manar.

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