Новак считает адекватным решение ОПЕК+ о наращивании добычи на 0,4 млн б/с в месяц

Решение стран ОПЕК+ о дальнейшем наращивании добычи нефти на 0,4 млн б/с в месяц с августа является адекватным, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Это достаточно адекватно, растет спрос, несмотря на то, что коронавирус еще есть, разные волны везде проходят. Тем не менее, [есть] общее понимание, что локдаунов больше нет таких, как раньше", - сказал он, отвечая на вопрос, не является ли слишком агрессивным последнее решение ОПЕК+.

Новак отметил, что по уровню потребления нефти заметно восстановление движения. "Поэтому надо рынок постепенно обеспечивать и наращивать добычу, чтобы сбалансировать спрос и предложение", - добавил вице-премьер.

Страны ОПЕК+ в середине июля после продолжительных дискуссий все-таки приняли решение ослабить ограничения по добыче. До конца этого года они вернут на рынок 2 млн б/с, начиная с августа. Таким образом, к концу 201 года они будут сокращать добычу уже только на 3,7 млн б/c, а к сентябрю 2022 года планируют и вовсе достичь докризисного уровня добычи.

Кроме того, участники соглашения договорились продлить его действие до конца 2022 года.