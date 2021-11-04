Вопроса об увеличении добычи нефти на 0,6-0,8 млн б/с нет в повестке ОПЕК+

Повестка министерских переговоров ОПЕК+, которые начнутся в четверг в 16:00 мск, не предполагает обсуждение вопроса об увеличении добычи нефти на 600-800 тыс. б/с в декабре. Как передает Trend, об этом сказал ТАСС высокопоставленный чиновник в ОПЕК+.

Bloomberg сообщил ранее, что США предложили странам ОПЕК пойти на более смелое увеличение добычи нефти в декабре и повысить ее на 600-800 тыс. б/с вместо обсуждаемых 400 тыс. б/с. Два источника ТАСС, участвующие в переговорах, не слышали о том, что такое предложение может быть вынесено в четверг на обсуждение. Третий собеседник также сказал, что "формально повестка встречи очень проста" и не предполагает обсуждения альтернативных вариантов действий на декабрь.

"Между тем ничего нельзя исключать, и предложение о большем увеличении добычи может быть поднято сегодня. Но я думаю, оно, скорее всего, будет отвергнуто", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что "запасы нефти в США сильно выросли в последнее время".

Страны ОПЕК+ ослабляют ограничения по добыче нефти на 400 тыс. б/с в месяц с августа. Каждый месяц министры собираются на заседание, чтобы подтвердить этот план на предстоящий период. Так, 4 октября, министры ОПЕК+ сохранили план увеличения добычи нефти на 400 тыс. б/с. Таким образом, в ноябре страны ОПЕК+ будут сокращать добычу нефти на 4,159 млн б/с к базовому уровню. Россия в ноябре по этим договоренностям должна добывать 9,913 млн б/с, столько же - Саудовская Аравия, являющаяся крупнейшим производителем нефти в ОПЕК.

Ранее президент США Джо Байден связал рекордные цены на топливо не только с влиянием пандемии, но и "отказом России и стран ОПЕК добывать больше нефти".