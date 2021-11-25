ОАЭ заявили об отсутствии готовой позиции по действиям в ОПЕК+ перед министерской встречей

ОАЭ - четвертый по величине производитель нефти в соглашении ОПЕК+ - заявили о том, что не имеют пока определенной позиции перед встречей министров стран соглашения, которая состоится 1-2 декабря 2021 года, следует из сообщения министерства, опубликованного в Twitter. Накануне издание WSJ сообщило, что ОАЭ и Кувейт выступили против согласованной позиции России и Саудовской Аравии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Министерстве энергетики и инфраструктуры ОАЭ полностью привержены соглашению о сотрудничестве стран ОПЕК+. И нет никакой предварительной позиции относительное следующей встречи", - говорится в заявлении министерства.

Министерская встреча ОПЕК+ назначена на 1-2 декабря, на ней страны соглашения должны определить уровни добычи нефти на январь 2022 года. С августа этого года они восстанавливают добычу на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с) в месяц, включая декабрь. США неоднократно требовали, чтобы ОПЕК+ наращивали добычу более быстрыми темпами для снижения цен на нефть. Однако в ОПЕК+ ожидают снижения спроса и профицит предложения в начале 2022 года и отказались пересматривать параметры восстановления добычи нефти.

На этой неделе американский президент Джо Байден объявил о том, что США продадут из резерва 50 млн баррелей для стабилизации цен на нефть. Однако 18 млн баррелей из этого объема уже проданы и просто поступят на рынок более быстрыми темпами. При этом Байден призвал страны ОПЕК+ сохранить темпы восстановления добычи нефти в январе на уровне 400 тыс. б/с. Тем не менее, нефть выросла на этих новостях, так как рынок опасается, что страны альянса теперь будут вынуждены сократить объемы прироста добычи.

В частности, издание WSJ со ссылкой на источники сообщило в среду, что Россия и Саудовская Аравия якобы договорились приостановить набранные темпы восстановления, а Кувейт и ОАЭ выступили против этого.