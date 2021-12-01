Саудовская Аравия разместит $3 млрд в Центральном банке Пакистана

Саудовская Аравия в ближайшие две недели разместит депозит в размере $3 млрд в Центральном банке Пакистана. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В соответствии с настоящим депозитарным соглашением Фонд развития Саудовской Аравии разместит депозит в размере $3 млрд в Центральном банке Пакистана. Сумма депозита по соглашению должна стать частью валютных резервов ЦБ Пакистана", - приводит агентство текст заявления. Финансовые средства будут размещены под 4% годовых в рамках пакета поддержки экономики Пакистана, согласованного Исламабадом и Эр-Риядом в прошлом месяце, уточняет Reuters.

Согласно агентству, власти Пакистана сталкиваются с растущими экономическими проблемами, вызванными сокращением объема валютных резервов, обесцениванием национальной валюты и высоким уровнем инфляции. Как указывает Reuters, общая инфляция в октябре достигла 9,2% по сравнению с 8,4% двумя месяцами ранее, а пакистанская рупия (обменный курс - около 176 рупий за доллар) обесценилась более чем на 11% с начала этого года.