Эмир Кувейта принял отставку правительства

Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах принял отставку премьер-министра страны Ахмеда Навафа аль-Ахмеда ас-Сабаха и его правительства. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило информационное агентство KUNA.

Согласно указу эмира, и премьер-министр, и правительство Кувейта продолжат исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета министров.

До этого отставку одобрил также наследный принц Кувейта Машааль аль-Ахмед ас-Сабах. Ранее он провел в связи с этим встречу с главой уходящего правительства. Прошение об отставке было подано кабмином в субботу.

29 сентября в Кувейте прошло голосование на выборах в Национальное собрание (парламент). 50 избранных депутатов займут места в законодательном органе на ближайшие четыре года.

В Кувейте избирательным правом обладают подданные, достигшие 21-летнего возраста. Всего в голосовании могли принять участие почти 800 тыс. человек. В прошлом году кабинет министров утвердил проект указа к закону о выборах, который предусматривает голосование по национальному удостоверению личности. Национальное собрание представляет собой однопалатный парламент, который состоит из 50 депутатов, избираемых на четыре года в ходе всеобщего прямого голосования. Последние выборы прошли 5 декабря 2020 года.