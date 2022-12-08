Составлен рейтинг богатейших в мире семей

Семья президента Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна признана богатейшей в мире. Об этом сообщила в четверг газета The Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что основу ее богатства составляют доходы от торговли энергоресурсами, а также грамотная инвестиционная политика, в том числе вкладывание средств в различные компании и рынки недвижимости. По данным агентства Bloomberg, состояние Аль Нахайянов оценивается примерно в $300 млрд.

Семье из Абу-Даби принадлежит компания Royal Group, в которой работают более 27 тыс. человек, задействованных в различных сферах - от финансов до робототехники. Семейству принадлежат доли в английском футбольном клубе "Манчестер Сити", компании Илона Маска SpaceX и модном доме певицы Рианны Savage x Fenty.

На второй строчке рейтинга расположилась американская семья Уолтон, владельцы сети магазинов Walmart, чье состояние оценивается в $224,5 млрд. В пятерку также вошли семья Марс ($160 млрд), основатели одноименной кондитерской компании, семья Кох ($128,8 млрд), управляющая промышленным конгломератом Koch Industries, и королевская семья Саудовской Аравии ($105 млрд).