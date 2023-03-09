Катар снял все коронавирусные ограничения

Правительство Катара отменило в среду все ограничения и меры предосторожности, направленные на предотвращение распространения коронавируса, кроме ношения защитных масок в медицинских учреждениях. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Twitter правительственного офиса по коммуникациям, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Совет министров принял решение отменить все ранее введенные ограничения, связанные с COVID-19, за исключением требования, обязывающего всех граждан, резидентов и посетителей [страны] носить маски в медицинских учреждениях", - указано в документе.

Правительство 6 июля 2022 года вернуло требование носить защитные маски во всех закрытых помещениях, которое было отменено 21 мая. Прежде ношение масок было обязательным только в учреждениях системы здравоохранения, общественном транспорте, а также для работников сферы услуг.