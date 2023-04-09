Huawei планирует открыть региональный головной офис в Эр-Рияде

Китайская технологическая компания Huawei ведет предварительные переговоры с властями Эр-Рияда об открытии там своего регионального головного офиса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

Сейчас Huawei имеет на Ближнем Востоке два региональных головных офиса - в ОАЭ и в Бахрейне.

По данным источников Bloomberg, окончательное решение еще не принято, однако ввиду укрепления дипломатических и деловых связей Китая и Саудовской Аравии Huawei склоняется к открытию офиса в Эр-Рияде.

Решение также обусловлено новым саудовским законом, по которому государственные структуры не могут вести дела с иностранными компаниями, если последние не имеют своих региональных штаб-квартир в стране. Так Эр-Рияд стремится привлечь иностранные инвестиции, отмечает агентство.