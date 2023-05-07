Совет Лиги арабских государств принял решение о возвращении Сирии в организацию

Главы внешнеполитических ведомств стран - членов Лиги арабских государств на состоявшемся в воскресенье заседании приняли решение о возвращении Сирии в региональную организацию. Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирака Ахмед ас-Сахаф, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Совет министров иностранных дел арабских стран принял решение вернуть Сирии ее место в Лиге арабских государств", - приводит заявление пресс-секретаря иракский телеканал Al Sumaria. По его словам, "дипломатия, основанная на диалоге и арабской интеграции, которая поддерживалась Ираком, приложила подлинные усилия по возвращению Сирии в ЛАГ".