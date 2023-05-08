Перемирие в Судане соблюдается в недостаточной степени - ООН

Режим прекращения огня в Судане соблюдается не полностью. Об этом сообщил в понедельник на брифинге заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Очевидно, что есть еще признаки продолжения боев. Я раньше уже сказал о разграблении отделения Всемирной продовольственной программы ООН в Хартуме", - сказал он.

"Ясно, что оно (перемирие - прим. ТАСС) соблюдается не так, как нам хотелось бы", - добавил он.

Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом, который также руководит Суверенным советом, и главой сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало (Хамидти), являющимся его заместителем в этом органе. Основные противоречия между двумя военными структурами страны связаны с вопросами о сроках и методах формирования единых Вооруженных сил Судана, а также о том, кто должен стать главнокомандующим армией: профессиональный военный, за что выступает аль-Бурхан, или избранный гражданский президент, на чем настаивает Дагало. 15 апреля начались столкновения между двумя упомянутыми структурами возле военной базы в городе Мерове и столице Хартуме. По данным министерства здравоохранения, с начала боев в стране погибли свыше 600 человек. С тех пор несколько раз предпринимались попытки установить перемирие.