БАКУ /Trend/ - В городе Дерна на востоке Ливии ураган "Даниэль" привёл к разрушению двух плотин, в результате чего разрушено примерно 1/4 города и целые кварталы оказались унесены в море.

Как сообщает Trend, генеральная прокуратура Ливии уже приступила к расследованию обстоятельств обрушения плотин. В зоне бедствия возник риск эпидемии.

Отметим, что 35 тысяч человек эвакуированы, более 10 тысяч числятся пропавшими без вести, опознаны 3958 погибших. Около 150 человек, из них не менее 55 детей, отравились по причине употребления грязной воды.