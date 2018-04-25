Президент Беларуси Александр Лукашенко не видит необходимости в укрупнении районов. Такую точку зрения он выразил, отвечая на вопросы депутатов, передает БЕЛТА.



В частности, депутаты поинтересовались его мнением, необходимо ли в ближайшие годы изменение структуры административно-территориальных единиц, в частности, сокращение районов.



Глава государства подчеркнул, что поручал четко определиться, сколько должно быть сельских и поселковых советов. "Что касается районов, мы уже подходили к этому вопросу", - заметил президент. При этом он сказал, что ранее звучали разного рода предложения "порезать области, районы", но в итоге было принято решение о нецелесообразности таких решений.



"Вряд ли мы бы что-то получили от объединения районов, а для людей создали бы проблемы", - считает Александр Лукашенко. При этом он сказал, что если подобная проблема назреет, то ее следует решать точечно.

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