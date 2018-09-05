Сотрудничество в ядерной энергетике может стать прорывом во взаимодействии Беларуси и Узбекистана

Сотрудничество в области ядерной энергетики может стать новым прорывным направлением взаимодействия Беларуси с Узбекистаном. Об этом посол Беларуси в Узбекистане Леонид Маринич заявил в интервью информационному агентству UzA, сообщает БЕЛТА.



Дипломат обратил внимание, что белорусские проектные и строительные организации приобрели определенный опыт в строительстве атомных энергетических объектов. В вузах страны будут готовить кадры для обновленной энергетической отрасли страны.



"Насколько известно, Узбекистан планирует построить собственную АЭС к 2028 году. Белорусские специалисты готовы не только участвовать непосредственно в строительстве АЭС в Узбекистане, но и обеспечить поставку техники и оборудования, оказать консультативную помощь, проводить обучение и стажировку кадров", - подчеркнул Леонид Маринич.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.