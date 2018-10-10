В Могилеве начал работу V Форум регионов Беларуси и России

В Могилеве открывается V Форум регионов Беларуси и России, который продлится до 12 октября. Об этом в среду сообщает БЕЛТА.



Главным событием станет пленарное заседание на тему "Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства" с участием глав государств Александра Лукашенко и Владимира Путина.



Секции пройдут по пяти основным направлениям: аграрная политика, унификация и гармонизация законодательств, цифровая экономика, молодежная политика, международная деятельность и экономическая безопасность.



Во время форума пройдет заседание Межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации по межрегиональному сотрудничеству, где будут обсуждены перспективы укрепления межпарламентских связей, а также роль парламентского измерения в развитии белорусско-российских отношений. В программе форума - встреча председателя Совета Республики Михаила Мясниковича и спикера Совета Федерации Федерального Собрания Валентины Матвиенко с руководителями регионов двух стран.



Впервые во время форума пройдет Совет делового сотрудничества, где основные направления взаимодействия и совместные проекты обсудят руководители компаний и предприятий Беларуси и России.



На форум соберутся более 20 губернаторов регионов России. Заявки на участие подали также 17 руководителей представительных органов власти российских регионов.



Будут подписаны более 70 документов о сотрудничестве - на межправительственном, областном и районном уровнях. Традиционно деловые круги заключат многомиллионные экспортные контракты. В нынешнем году их общая сумма планируется в размере не менее $500 млн.



Главной особенностью форума станет выставка-ярмарка ремесел, где свою продукцию представят мастера декоративно-прикладного искусства и фольклорные любительские коллективы Беларуси и России. На национальных праздничных экспозициях пройдут мастер-классы, выставки-продажи изделий художественных ремесел, народные игровые аттракционы, фольклорные игровые программы с участием любительских коллективов, дегустация национальных блюд, соревнования и другие мероприятия. В течение всех дней работы выставки-ярмарки будет организована концертная программа "Содружество культур - содружество народов" с участием любительских коллективов Беларуси и России.



Будут открыты также площадки, где регионы Беларуси представят свой торгово-экономический, историко-культурный и туристический потенциал.



Всего в основных и сопутствующих мероприятиях V Форума регионов Беларуси и России ожидается участие около 2 тысяч человек.



Форум проводится под эгидой Совета Республики и Совета Федерации.

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