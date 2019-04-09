Банк развития Беларуси планирует выпустить евробонды

9 апреля 2019 00:26 (UTC+04:00)

Банк развития Беларуси 10 апреля начнет серию встреч с инвесторами, посвященных возможному размещению еврооблигаций. Эту информацию, как передает Trend, корреспонденту БЕЛТА подтвердили в банке.

"Банк развития планирует провести серию встреч с инвесторами в формате road show", - сказал представитель банка.

По информации ведущего информационного портала рынка еврооблигаций GlobalCapital, речь идет о размещении дебютного выпуска еврооблигаций в долларах сроком обращения 5 лет. Также рассматривается возможность размещения облигаций в белорусских рублях сроком на 3 года.

ОАО "Банк развития Республики Беларусь" создано в 2011 году. Основными задачами банка являются финансирование инвестиционных проектов, а также мероприятий, включенных в госпрограммы. Кроме того, банк оказывает кредитную поддержку отечественного экспорта, участвует в программе развития малого и среднего бизнеса.

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