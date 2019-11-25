Александр Лукашенко: Беларусь заинтересована в выстраивании добрососедских отношений с ЕС

Беларусь заинтересована в выстраивании взаимоуважительных и добрососедских отношений с Европейским союзом. Об этом сегодня заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с министрами иностранных дел Швеции Анн Линде и Финляндии Пеккой Хаависто, передает Trend со ссылкой на БЕЛТА.



Глава государства в качестве положительного момента отметил то, что визит проходит именно сейчас - по окончании в Беларуси парламентских выборов.



"Беларусь крайне заинтересована в выстраивании взаимоуважительных, добрососедских отношений не только с Европейским союзом, но и вашими государствами - Швецией и Финляндией. Я об этом много раз говорил на протяжении многих лет. Для нас вы являетесь в определенном смысле образцом хозяйствования. Мы очень похожи на ваши страны. У нас схожая экономика и, самое главное, трудолюбивые, крепкие люди, - сказал Александр Лукашенко. - У нас многое получается. У вас больше, у нас, может, пока чуть-чуть меньше. Но я надеюсь, что вы нам подскажете, в каком направлении двигаться, прежде всего в экономике".



Президент заявил, что Беларуси интересен передовой опыт Евросоюза во многих сферах, но для начала нужно завершить процесс формирования договорно-правовой базы и подписать подготовленные договоры. "Желательно не ставить никаких предварительных условий. Надо двигаться в этом направлении. Конечно же, переговоры, договоры - это долгий путь, компромиссы, - отметил глава государства. - Коль мы уж выработали соответствующие договоры, пришли к пониманию того, что нам надо их подписывать и двигаться в этом направлении, то тянуть с этим не следует".



"Вы видите, что вокруг нас творится. И малые, и средние государства должны как-то ближе быть друг к другу. Объединяться, если это возможно, чтобы устоять в этом тяжелом бурном мире", - уверен Президент.



Александр Лукашенко подчеркнул, что в общих интересах, чтобы регион стал оазисом мира, спокойствия и процветания. "Это главное. Будет это - будем богаты, будут жить нормально наши народы, - сказал глава государства. - Именно к этому мы стремимся, формулируя свои мирные инициативы и продвигая идеи, направленные на снижение напряженности и укрепление добрососедства. Очевидно, что такие подходы близки и вам. Недаром так называемая разрядка в семидесятые годы получила название "Хельсинки".



Это первый визит руководителя шведского внешнеполитического ведомства в Беларусь, а министр иностранных дел Финляндии представляет страну, председательствующую в настоящее время в Совете Европейского союза.

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