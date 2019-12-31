Состоялся телефонный разговор Лукашенко и Путин

Телефонный разговор Президентов Беларуси и России состоялся сегодня. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера, передает Trend со ссылкой на БЕЛТА.

В первой части беседы Александр Лукашенко и Владимир Путин обменялись теплыми поздравлениями по поводу предстоящего Нового года, пожелав взаимного процветания братским народам двух стран. Вторая часть разговора длилась более часа и была посвящена согласованию конкретных объемов, сроков и цен на поставки углеводородов и других видов сырья.

Главы государств обсудили также нерешенные вопросы интеграции, находящиеся в настоящий момент в повестке дня.

В итоге президенты договорились поручить правительствам в ближайшие дни организовать работу субъектов хозяйствования с выходом на заключение контрактов по нефти и газу. "В случае если до 1 января данные вопросы решить не успеют, согласно договоренностям глав государств, члены правительств выработают компромиссный промежуточный вариант условий поставок нефти и газа в нашу страну, до конечного принятия решений президентами. Которые, в свою очередь, при необходимости встретятся для обсуждения и принятия данных решений после рождественских праздников в середине января", - рассказали в пресс-службе.-0-

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