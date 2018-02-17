В Китае в результате пожара погибли девять человек

Девять человек погибли и один пострадал в результате пожара на пункте сбора и вывоза мусора в провинции Гуандун на юге Китая, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Инцидент произошел в первые часы субботы в городе Цинъюань. В результате пожара девять человек погибли, один пострадал. Сообщается, что в настоящее время пламя уже ликвидировано, пострадавший госпитализирован, его жизни ничто не угрожает.

Причина возгорания выясняется. Правоохранительные органы уже задержали подозреваемых.

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