Кассовые сборы кинотеатров Китая в период праздника Весны превысили 5 млрд. юаней (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 16 февраля, в первый день Нового года по лунному календарю, кассовые сборы кинотеатров Китая превысили миллиард юаней, а 21 февраля – составили более пяти миллиардов юаней.

В период праздника Весны на экраны китайских кинотеатров вышли семь новых картин. Фильмы "Детектив из Чайнатауна-2" (Detective Chinatown 2), "Охотник за монстром-2" (Monster Hunt 2) и "Операция Красное море" (Operation Red Sea) заняли первые три места по кассовым сборам, объемы каждой ленты превысили миллиард юаней.

В первый день праздника Весны походы в кино стали как никогда популярным времяпрепровождением, был зафиксирован высокий спрос на билеты. Посещаемость каждого сеанса практически достигла 100 процентов. Кассовые сборы 16 февраля составили 1,26 миллиарда юаней, что стало самым высоким дневным показателем в мире. Доход от просмотров за первые три дня празднования Нового года по лунному календарю в Китае достиг 3,2 милиларда юаней, что намного больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, показатель приблизился к общим кассовым сборам во время праздничных дней в 2017 году (3,35 миллиарда юаней). В этом году был зафиксирован исторический прорыв.

20 февраля общий доход от просмотра фильма "Детектив из Чайнатауна-2" превысил 1,8 миллиарда юаней, картина заняла первое место по этому показателю. Кассовые сборы "Охотника за монстром-2" достигли 1,661 миллиарда юаней. А фильм "Операция Красное море" оказался третьим в этом списке с объемом 1,109 миллиарда юаней.

Миллиардные кассовые сборы были отмечены в шести городах страны, а именно в Шанхае, Пекине, Чунцине, Чэнду, Гуанчжоу и Шэньчжэне. Шанхай занимает первое место с кассовыми сборами в 202 миллиона юаней.

Несмотря на то, что по отдельным показателям города первой линии оказались в лидерах, по емкости рынка и объему кассовых сборов города второй и третьей линий обошли их, именно они и являются самой важной частью на рынке китайского кино. Количество посетителей кинотеатров в городах второй и третьей линий приблизилось к 80 процентов.

По данным изображений пользователей рубрики "Хочу посмотреть" сайта maoyan.com, представители женского пола и молодежи в возрасте от 20 до 29 лет составили большинство среди посетителей кинотеатров.

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