Восприятие инициативы "Пояс и путь" как геостратегического орудия является неверным - Всекитайское собрание

БАКУ /Trend/ - Считать инициативу "Пояс и путь" геостратегическим орудием - это неверное восприятие данной инициативы. Об этом заявил накануне официальный представитель первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва Чжан Есуй.

"Пять лет назад председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул инициативу "Пояс и путь". За прошедшие пять лет благодаря совместным усилиям всех заинтересованных сторон данная инициатива превратилась из концепции в действия, из видения в практику", - напомнил Чжан Есуй.

По его словам, в процессе реализации инициативы "Пояс и путь" были достигнуты большие успехи. К примеру, работа по укреплению инфраструктурной взаимосвязанности дала первичные результаты, постоянно углублялись политические контакты, совершенствовались механизмы сотрудничества, а взаимодействие во всех сферах расширялось.

Все эти конкретные достижения свидетельствуют о том, что инициатива "Пояс и путь" соответствует тенденции сотрудничества и общего выигрыша, и отвечает общим чаяниям осуществления совместного развития, отметил Чжан Есуй.

"Говорить, что инициатива "Пояс и путь" - геостратегическое орудие, на мой взгляд, является неверным восприятием данной инициативы", - подчеркнул представитель сессии ВСНП.

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