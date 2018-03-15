Китай учредит министерство экологической среды

15 марта 2018 23:26 (UTC+04:00)

Китай готов учредить министерство экологической среды в целях усиления охраны окружающей среды. Об этом, как передает агентство Синьхуа, говорится в плане реформ структур Госсовета КНР, представленном на рассмотрение на 1-й сессии ВСНП 13-го созыва во вторник.

Новое министерство будет отвечать за разработку и выполнение политических мер, планов и стандартов относительно экологической среды, ведение мониторинга экологической среды и правоисполнение в названной области.

Оно также будет отвечать за контроль над загрязнением окружающей среды, ядерную и радиационную безопасность, организовать инспекции центральных властей по вопросам охраны окружающей среды.

Действующее Министерство охраны окружающей среды будет упразднено.

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