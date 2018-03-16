Ван Ян избран председателем ВК НПКСК 13-го созыва

На 4-м пленарном заседании 1-й сессии Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ 13-го созыва член ПК Политбюро ЦК КПК Ван Ян был избран председателем ВК НПКСК 13-го созыва. Более 2100 членов ВК НПКСК на сегодняшнем заседании также избрали 24 заместителей председателя ВК НПКСК 13-го созыва. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Ся Баолун был избран ответственным секретарем ВК НПКСК. На пленарном заседании были также избраны 300 членов Бюро ВК НПКСК.

4-е пленарное заседание 1-й сессии ВК НПКСК 13-го созыва, начавшееся в 15:00 в Доме народных собраний, вел Чжан Цинли. На нем присутствовали 2144 из 2158 членов ВК НПКСК.

Средний возраст новоизбранных председателя и заместителей председателя ВК НПКСК 13-го созыва составляет 64 года. В список заместителей председателя вошли 11 членов Компартии Китая и 13 лиц, не являющихся членами КПК.

Средний возраст новоизбранных членов Бюро ВК НПКСК - 59,3 года. 195 из них не являются членами Компартии Китая.

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