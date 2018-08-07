Выброс газа на угольной шахте в Китае привел к четырем жертвам

7 августа 2018 06:20 (UTC+04:00)

Четыре человека погибли, еще девять числятся пропавшими без вести в результате инцидента с выбросом газа на одной из угольных шахт китайской юго-западной провинции Гуйчжоу, сообщили во вторник местные власти, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в шахте "Цзымуцзя" в городе Паньчжоу в понедельник около 21.10 по местному времени, когда по пока невыясненной причине произошел выброс угля и газа. Четыре человека погибли на месте.

В настоящий момент продолжается поисково-спасательная операция, начато расследование.

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