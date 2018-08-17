За первые семь месяцев товарооборот Китая со странами-участниками «Пояса и пути» вырос на 11,3%

17 августа 2018 00:09 (UTC+04:00)

Согласно таможенной статистике, с января по июль этого года общий объем импорта-экспорта Китая составил 16,72 трлн юаней и вырос на 8,6 процента, в том числе объем экспорта составил 8,89 трлн юаней, вырос на 5 процентов, а объем импорта – 7,83 трлн юаней, вырос на 12,9 процента, сказал ответственное лицо Отдела внешней торговли Министерства коммерции, сообщает «Жэньминь жибао».

В июле товарооборот Китая составил 2,6 трлн юаней и вырос на 12,5 процента, сказал он.

Глава Отдела внешней торговли Минкоммерции отметил, что с начала этого года товарооборот Китая быстро растет и имеет некоторые особенности.

Во-первых, объем импорта и экспорта установил новый исторический рекорд. С января по июль 2018 года общий объем импорта-экспорта Китая составил 16,72 трлн юаней (2,61 трлн долларов США), что стало самым высоким показателем за всю историю по сравнению с тем же периодом. Сравнивая с другими странами, согласно новым данным ВТО по товарообороту 30 главных экономик мира, в течение первого полугодия темп роста импорта и экспорта Китая оказался выше, чем средний рост главных экономик, на 3,8 процента.

Во-вторых, международный рынок становится все более разнородным. Закрепившись на традиционных рынках США, Европы, Японии и других странах, Китай также развил импорт и экспорт с новыми рынками. Таким образом, темпы роста торговли Китая со странами-членами БРИКС и странами-участниками инициативы «Один пояс, один путь» достигли 12,4 процента и 11,3 процента соотвественно.

В-третьих, международная электронная торговля и рыночная торгово-закупочная деятельность растут высокими темпами второй год подряд и стали новыми направлениями внешней торговли Китая. Внешнеторговые предприятия постоянно увеличивают собственные инновационные возможности и активно улучшают свой бренд.

«В этом году международная экономика и торговля показывают улучшение, внутренняя экономическая ситуация остается стабильной и имеет тенденцию к улучшению, что является сильной поддержкой для развития внешней торговли Китая», - рассказал ответственное лицо Отдела внешней торговли Минкоммерции.

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