Китай будет наращивать объемы поставок газа из России и Казахстана

6 сентября 2018 09:22 (UTC+04:00)

Китай в ближайшее время намерен нарастить поставки природного газа из России и Казахстана, сообщает агентство China News Service со ссылкой на ответственное лицо в государственном управлении по делам энергетики КНР, передает РИА Новости.

Помимо этого, как отмечается, Китай намерен также поощрять диверсификацию импорта природного газа в страну.

"В 2017 году Китай импортировал 94,6 миллиарда кубометров природного газа, в том числе по Центрально-азиатскому газопроводу и Китайско-мьянманскому газопроводу из Туркменистана, Узбекистана и Мьянмы. В ближайшее время будет увеличен объем импорта из России и Казахстана", — приводит агентство слова представителя управления.

Он добавил, что число стран импортеров СПГ в Китай достигло 22, тем самым уровень диверсификации источников поставок достиг довольно высокого показателя.

"Газпром" и китайская CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров по газопроводу "Сила Сибири". Поставки должны начаться 20 декабря 2019 года. Также "Новатэк" совместно с китайской CNPC реализует проект "Ямал СПГ". Китай стал покупателем второй партии СПГ с этого проекта.

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