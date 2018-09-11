Си Цзиньпин отметил значимость межрегионального сотрудничества с Россией

11 сентября 2018 15:30 (UTC+04:00)

Председатель КНР Си Цзиньпин отметил значимость развития межрегионального сотрудничества с Россией для отношений двух стран в целом, передает РИА Новости.

"Чем яснее наше сотрудничество по линии регионов, тем прочнее фундамент взаимовыгодного сотрудничества между странами в целом", — сказал он на круглом столе регионов РФ и КНР после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

По его словам, межрегиональное сотрудничество Китая и России в настоящее время стоит перед новыми задачами и требованиями и историческим шансом. Как отметил Си Цзиньпин, полицентричность миропорядка и экономическая глобализация стали новой тенденцией, однако протекционизм "поднимает голову".

"Наращивание нашего сотрудничества и расширение общих интересов позволяют нам сообща нейтрализовать внешние риски и вызовы, содействовать совместному развитию и подъему", — добавил председатель КНР.

Он отметил, что сторонам необходимо раскрывать преимущества сторон для дополнения друг друга, выявить специфические достоинства регионов и осуществить их точную двустороннюю стыковку. Как добавил Си Цзиньпин, "сейчас самое время для нашего межрегионального сотрудничества".

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