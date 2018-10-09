Энтузиазм иностранных инвесторов в отношении Китая не уменьшается

"В этом году мы создадим в Китае две новые проектно-конструкторские базы и, находясь здесь, будем разрабатывать продукцию для всего мира. Мы с оптимизмом смотрим на потенциал и перспективы китайского рынка", - заявил журналистам генеральный директор компании BMW в регионе Большой Китай Гао Лэ, сообщает агентство "Синьхуа".

Иностранных компаний, которые подобно BMW решают расширять инвестиции в китайскую экономику, сегодня становится все больше. На неделе, предшествовавшей Национальному празднику, состоялось исполнительное совещание Госсовета КНР, на котором был дан очередной сигнал о "реализации еще более деятельной и инициативной стратегии открытости", обнародован ряд новых мер политики открытости перед внешним миром, включая стимулирование участия иностранных инвесторов в крупных проектах на территории Китая, поощрение расширения сферы иностранного инвестирования, активизацию защиты прав интеллектуальной собственности и так далее. Все это, безусловно, будет благоприятствовать деятельности иностранных компаний, инвестирующих в китайскую экономику.

С начала текущего года энтузиазм зарубежных инвесторов в Китае не уменьшился, несмотря на рост неопределенности в международной торгово-инвестиционной среде. Оптимизм в отношении перспектив развития Китая, высокая оценка китайской политики открытости, твердая уверенность в инвестициях в китайскую экономику становятся общим настроением все большего числа компаний с участием иностранного капитала.

Обновленные статистические данные о предприятиях с участием иностранного капитала отражают положительную динамику привлечения зарубежных инвестиций в Китай. За первые восемь месяцев 2018 года в Китае было образовано более 40 тысяч новых предприятий с участием иностранного капитала, что вдвое больше показателя за аналогичный период 2017 года; объем привлеченных зарубежных инвестиций составил 560,43 миллиарда юаней, что больше на 2,3 процента. При этом американские инвестиции выросли на 23,6 процента, а инвестиции стран вдоль "Пояса и пути" - на 26,3 процента.

Уверенность иностранных инвесторов во вложениях в экономику Китая опирается на колоссальный потенциал китайского рынка. С населением 1,3 миллиарда человек КНР представляет собой крупнейший потребительский рынок в мире, здесь самое большое количество в мире людей со средним уровнем доходов. Все это служит сильнейшим стимулом для зарубежных компаний-инвесторов, приезжающих на "разработку китайского золота".

Уверенность инвесторов из-за границы опирается также на усилия КНР по расширению политики открытости. С начала текущего года Китай последовательно принял ряд важных мер в данном направлении: был открыт доступ для иностранных инвесторов сразу в 22 рыночных сектора, усилена защита прав интеллектуальной собственности, форсировано снижение налогов и сборов для отечественных и зарубежных компаний. Меры политики открытости стали для иностранных инвесторов своеобразной "успокоительной пилюлей".

На днях на семинаре трансграничных компаний, организованном министерством коммерции КНР, министр коммерции Чжун Шань отметил, что анонсированные в этом году Китаем меры политики открытости постепенно реализуются. В будущем интенсивность этих мер возрастет, а их уровень повысится. Китай продолжит усиливать защиту прав интеллектуальной собственности, будет создавать для предприятий еще более комфортную бизнес-среду.

Также на днях в Китае была опубликована белая книга "Факты китайско-американских торговых трений и позиция китайской стороны", в которой в очередной раз заявлена позиция о том, что КНР будет решительно защищать законные права и интересы иностранных бизнесменов внутри страны. В таких вопросах, как защита законных прав и интересов иностранных инвесторов, создание рыночной среды равноправной конкуренции, формирование открытой и прозрачной правовой системы для иностранцев, белая книга дает вполне четкие и определенные сигналы.

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