В Китае пять человек погибли при взрыве на угольной шахте

Пять человек погибли, еще трое пострадали в результате взрыва газовой смеси в угольной шахте в китайском Чунцине. Об этом в понедельник сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

ЧП произошло в 11.45 (6.45 мск) по местному времени на угольной шахте компании Chongqing Energy в районе Цицзян.

Сообщается, что шахта, на которой произошел взрыв, закрытая. Взрыв произошел, когда работники опечатывали устье шахты.

По состоянию на данный момент, пять человек погибли, трое ранены.

Причины инцидента выясняются.

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