В Камбодже запущена в эксплуатацию самая длинная в Азии ГЭС

В провинции Стынгтраенг Камбоджи 17 декабря по местному времени была торжественно сдана в эксплуатацию Гидроэлектростанция-2 на реке Сан, являющаяся крупнейшим проектом сотрудничества между Камбоджей и Китаем. ГЭС длиной 6,5 км называется «Три ущелья» и является самой длинной в Азии, передаёт Trend со ссылкой на Жэньминь жибао.

В церемонии открытия ГЭС приняли участие премьер-министр Камбоджи Хун Сен, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Камбодже Ван Вэйтянь, заместитель гендиректора китайской электроэнергетической корпорации China Huaneng Group и другие 4, 5 тыс. человек.

Хун Сен высоко оценил вклад правительства Китая в развитие электроэнергетики и экономики Камбоджи. Хун Сен отметил, что ГЭС-2 на реке Сан представляет собой крупнейший в стране объект гидроэлектростанции, который генерирует безопасную, стабильную и чистую электроэнергию. Данная программа предоставляет местным жителям места работы, обеспечивает независимость и безопасность Камбоджи в получении электроэнергии, имеет важное значение для улучшения жизни народа и ускорения экономического развития страны.

Согласно данным корпорации China Huaneng Group, на ГЭС-2 были установлены восемь капсульных гидроагрегатов мощностью 50 тыс. кВт, произведенные Китаем. Полная установленная мощность ГЭС достигает 400 тыс. кВт и занимает 20 процентов от общего объема установленной мощности ГЭС в Камбодже. Годовой объем выработки электроэнергии данной ГЭС будет составлять 1,97 млрд кВт-ч.

Китай выступает крупнейшим инвестором строительства плотин ГЭС и других инфраструктур в Камбодже. ГЭС-2 на реке Сан стала успешным примером совместной реализации Китаем и Камбоджей инициативы «Один пояс, один путь».

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