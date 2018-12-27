Высокоскоростная железная дорога Цзинань-Циндао представит услугу 5G

27 декабря 2018 19:23 (UTC+04:00)

Высокоскоростная железная дорога Цзинань-Циндао, которая была сдана в эксплуатацию в среду, предлагает пассажирам услугу 4G и готовится представить услугу 5G в будущем, передает Trend со ссылкой на Синьхуа.

Общая сумма инвестиций в проект покрытия данной железной дороги сетью мобильной связи обошелся в 184 млн юаней /около 26,7 млн долларов США/. Общая протяженность оптоволоконного и электрического кабеля достигает 229 км. На маршруте установлены 857 малых базовых станций, построено 604 металлические опоры связи. По всей протяженности железной дороги уже доступна услуга 4G, а в будущем также и 5G.

Высокоскоростная железная дорога Цзинань-Циндао является важной частью высокоскоростной железнодорожной магистрали, связывающей Циндао, главный прибрежный город восточнокитайской провинции Шаньдун, с административным центром северо-западного Нинся-Хуэйского автономного района Иньчуанем.

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