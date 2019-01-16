Китай не беспокоит недовольство других стран смертным приговором канадцу

Китай совершенно не переживает из-за недовольства ряда стран вынесением гражданину Канады смертного приговора за контрабанду крупной партии наркотиков, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Отвечая на вопрос о том, не беспокоится ли Китай, что международное сообщество высказывается против того, чтобы китайская сторона применяла смертную казнь по делу канадца Роберта Ллойда Шелленберга, которого приговорили к высшей мере наказания за контрабанду 222 килограммов метамфетамина, Хуа Чуньин заявила: "Я смогу сказать вам совершенно четко – мы нисколько не переживаем".

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал приговор Шелленбергу необоснованным, а глава МИД Австралии в свою очередь заявил, что по этому делу смертная казнь применяться не должна, а также что китайская сторона не может так быстро решать уголовные дела.

"Вы упомянули Австралию, я думаю, что по этому вопросу союзников Канады можно пересчитать по пальцам, и они абсолютно не могут представлять мнение всего мирового сообщества. Мне кажется, что у международного сообщества имеется консенсус относительно того, что столь опасные для общества и тяжкие преступления как незаконный трафик и торговля наркотиками, должны строго наказываться", - заявила она.

При этом она отметила, что крайне удивлена заявлением Австралии, так как согласно материалам следствия, 222 килограмма наркотиков, перевозимые Шелленбергом, изначально планировалось отправить в Австралию.

"Неужели австралийская сторона готова к тому, чтобы эти наркотики проникли в их страну и навредили их народу? Вы можете попросить соответствующего австралийского чиновника пояснить его народу, действительно ли он хочет, чтобы эти наркотики были привезены в его страну", - сказала Хуа Чуньин.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.