Китай не беспокоит недовольство других стран смертным приговором канадцу

16 января 2019 16:19 (UTC+04:00)

Китай совершенно не переживает из-за недовольства ряда стран вынесением гражданину Канады смертного приговора за контрабанду крупной партии наркотиков, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Отвечая на вопрос о том, не беспокоится ли Китай, что международное сообщество высказывается против того, чтобы китайская сторона применяла смертную казнь по делу канадца Роберта Ллойда Шелленберга, которого приговорили к высшей мере наказания за контрабанду 222 килограммов метамфетамина, Хуа Чуньин заявила: "Я смогу сказать вам совершенно четко – мы нисколько не переживаем".

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал приговор Шелленбергу необоснованным, а глава МИД Австралии в свою очередь заявил, что по этому делу смертная казнь применяться не должна, а также что китайская сторона не может так быстро решать уголовные дела.

"Вы упомянули Австралию, я думаю, что по этому вопросу союзников Канады можно пересчитать по пальцам, и они абсолютно не могут представлять мнение всего мирового сообщества. Мне кажется, что у международного сообщества имеется консенсус относительно того, что столь опасные для общества и тяжкие преступления как незаконный трафик и торговля наркотиками, должны строго наказываться", - заявила она.

При этом она отметила, что крайне удивлена заявлением Австралии, так как согласно материалам следствия, 222 килограмма наркотиков, перевозимые Шелленбергом, изначально планировалось отправить в Австралию.

"Неужели австралийская сторона готова к тому, чтобы эти наркотики проникли в их страну и навредили их народу? Вы можете попросить соответствующего австралийского чиновника пояснить его народу, действительно ли он хочет, чтобы эти наркотики были привезены в его страну", - сказала Хуа Чуньин.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
США предупреждают Израиль об опасности китайских инвестиций
США 15:04
Китай и Россия объявили старт совместного конкурса инновационных проектов
Китай 14:10
Вице-премьер Госсовета КНР посетит 30-31 января США для торговых переговоров
Китай 06:29
Объем продаж автомобилей на новых источниках энергии в Китае вырос на 61,7%
Китай 15 января 23:24
Центральный паритетный курс юаня к доллару США укрепился на 18 базисных пунктов
Китай 15 января 22:40
Импорт природного газа в Китай достиг рекордно высокого уровня в 2018 году
Китай 15 января 21:52
Лента новостей
В Узбекистане появится сеть суперсовременных лабораторно-диагностических центров
Экономика 16:25
В Азербайджане будут расширены мероприятия по охране здоровья матери и ребенка (ФОТО)
Общество 16:16
Медучреждения Азербайджана перейдут на усиленный режим работы в связи с резким похолоданием
Общество 16:13
В результате взрыва в сирийском Манбидже погибли не менее пяти американских военнослужащих – СМИ
Турция 16:11
Туркменистан продвигает свои ковровые изделия в Европу
Туркменистан 16:09
TPAO расширяет территорию разведки нефти и газа в турецких провинциях
Энергетика 16:07
«Азеришыг» предпринял подготовительные меры в связи с ожидаемой нестабильной погодой
Энергетика 16:01
В Москве состоится церемония вручения премии "ЖАРА Music Awards"
Культура 16:00
РПК в 2018 году убила около 30 мирных жителей – МВД Турции
Турция 15:56