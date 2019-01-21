Китайский ледокол столкнулся с айсбергом у берегов Антарктиды

21 января 2019 17:37 (UTC+04:00)

Китайский ледокол "Сюэлун" ("Снежный дракон") столкнулся с айсбергом во время экспедиции в море Амундсена у берегов Антарктиды, судно получило легкие повреждения, члены экипажа не пострадали, говорится в сообщении министерства природных ресурсов Китая, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Ледокол "Сюэлун" во время 35-й китайской антарктической экспедиции столкнулся с айсбергом, столкновение произошло 19 января в 10.47 по пекинскому времени (5.47 мск) в море Амундсена из-за сильного тумана", - говорится в сообщении ведомства в официальном аккаунте в соцсети Weibo.

Отмечается, что незначительные повреждения получили передняя мачта и фальшборт, основные механизмы судна включая балластный отсек и топливный резервуар, не затронуты. Силовая установка и системы навигации работают в штатном режиме. Корабль продолжает свою экспедицию.

Научно-исследовательское судно ледового класс "Сюэлун" было построено на Украине в 1993 году Херсонским судостроительным заводом, а в 1994 году приобретено Китаем. В конце декабря 2016 года Китай начал строительство первого отечественного ледокола, бюджет на строительство которого составил примерно 153 миллиона долларов. В сентябре прошлого года "Сэюлун-2" был спущен на воду в порту Шанхая, в эксплуатацию его планируется сдать уже в этом году.

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